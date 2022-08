Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährlich überholt, Diebstahl, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Wer wurde gefährdet?

Am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Toyota die B 19 zwischen Abtsgmünd und Hüttlingen. Auf Höhe Niederalfingen überholte ein weißer Opel das Fahrzeug der Frau. Entgegenkommende Fahrzeuge und auch die Toyota-Fahrerin mussten ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des weißen Opels gefährdet wurden oder Hinweise auf ihn geben können, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Essingen: Motorhaube entwendet

Zwischen Sonntagabend 18 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr entwendeten Unbekannte von einem nicht zugelassenen Mercedes T 200 die Motorhaube. Der Täter schlug zunächst die Scheibe der Fahrerseite ein und entriegelte dann die Motorhaube, ehe er diese ausbaute. Das Fahrzeug war auf dem Areal eines Autohauses in der Bahnhofstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Dieb bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten am Montagabend zwischen 22.30 Uhr und 22.35 Uhr die Glasscheibe der Eingangstüre des Kinos in der Karlstraße. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen-Flochberg: Vorfahrt missachtet - 13.000 Euro Schaden

An der Einmündung Industriestraße / Gewerbehof missachtete ein 72-jähriger Opel-Fahrer am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr die Vorfahrt einer 25 Jahre alten Jeep-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Böbingen: Unfallverursacher leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz mehrerer Verkehrsunfälle, die ein 54-Jähriger am Montagnachmittag verursachte. Gegen 16.25 Uhr fuhr er mit seinem Opel auf der Dr.-Schneider-Straße auf den stehenden Suzuki einer 53-Jährigen auf, die hatte. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß in Richtung Kollmannstraße davon. An der Einmündung Kollmannstraße / Langer Weg holte die 53-Jährige den Opel ein und sprach den Unfallverursacher an. Ohne zu reagieren fuhr dieser im weiteren Verlauf auf der Römerstraße weiter, wo er an der Einmündung zur Pfarrer-Heim-Straße einem Radfahrer die Vorfahrt nahm. Beim Einbiegen fuhr der 54-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun und prallte anschließend im Bereich der Einmündung Silcherstraße frontal gegen den entgegenkommenden Audi einer 43-Jährigen. Während der Unfallaufnahme wurden bei dem 54-Jährigen gesundheitliche Probleme festgestellt; vermutlich waren diese ursächlich für sein Fahrverhalten. Weitere Verkehrsteilnehmer, die von dem 54-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen. Da am Fahrzeug des 54-Jährigen weitere Unfallspuren festgestellt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er auf seiner Fahrt noch weitere Fahrzeuge beschädigt hat.

Schwäbisch Gmünd: Zwei vorläufige Festnahmen

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers nahmen am Montagabend gegen 18 Uhr zwei 42 und 44 Jahre alte Männer vorläufig fest, die im Begriff waren, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Den Automaten, den die beiden angeblich in der Buchstraße aufgefunden hätten, hatten sie mit in die Aalener Straße genommen, wo sie sich daran machten, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Erste Versuche misslangen, weshalb sie sich ein Brecheisen und eine Flex besorgten. Als die beiden ein Streifenfahrzeug bemerkten, warf der 42-Jährige das Werkzeug zur Seite und ging in ein Gebäude. Letztlich konnten aber beide Männer dingfest gemacht und zur Aufnahme des Sachverhaltes zur Dienststelle verbracht werden. Später wurden sie wieder auf die Straße entlassen. Entsprechende Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft des Zigarettenautomaten wurden aufgenommen.

Waldstetten: Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag zu. Gegen 17 Uhr war der Mann mit Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes in der Gartenstraße tätig, von wo aus er in die Tiefe stürzte. Der schwer verletzte Mann wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigsburg geflogen.

