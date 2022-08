Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Geld aus Wohnung entwendet, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Oberrot: Geld aus Wohnung entwendet

Am Montag zwischen 09 Uhr und 14:30 Uhr betrat ein Dieb eine Wohnung im Stiershof. Dort entwendete er Bargeld aus einem Geldbeutel und durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Der Polizeiposten Mainhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07903 940016 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montagabend zwischen 20:50 Uhr und 21:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schönebürgstraße geparkten Seat. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Kreßberg: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Montagabend gegen 20:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger Audi-Fahrer die Steinäckerstraße. Als er auf die L2218 einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Motorradfahrer, welcher auf der L2218 in Richtung Autobahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 67-jährige Peugeot-Fahrerin die K2654 von Crailsheim kommend in Richtung Goldbach. Dabei kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte die 67-Jährige gegen einen Baum, sodass sich der Peugeot überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell