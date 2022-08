Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall,Leitpfosten beschädigt

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Überholen

Am Montagvormittag gegen 09:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer die B290 in Richtung Jagstheim. An der Abbiegung nach Jakobsburg wollte er einen 37-jährigen Sprinter-Fahrer überholen. Dabei übersah er, dass der Sprinterfahrer nach links in Richtung Jakobsburg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Crailsheim: Mehrere Leitpfosten beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstagnacht 23:30 Uhr und Montagvormittag 09 Uhr mehrere Leitpfosten auf der Strecke zwischen Goldbach und Westgartshausen. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell