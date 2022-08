Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ladendieb schlägt Verkäuferin

Aalen (ots)

Backnang: Ladendieb schlägt Verkäuferin

Am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr versuchte ein 46-jähriger Mann Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Sulzbacher Straße zu entwenden. Hierbei wurde er von einer 26-jährigen Mitarbeiterin des Geschäfts erwischt und ins Büro des Ladens gebracht. Dort begann der 46-Jährige zunächst die Frau zu beleidigen. Im weiteren Verlauf schlug der Ladendieb mehrfach auf die junge Frau ein und verletzte diese leicht. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, woraufhin der 46-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

