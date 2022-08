Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Crailsheim: Scheibe eingeschlagen

Am Samstagabend gegen 21:50 Uhr beschädigte ein Vandale die Verglasung einer Türe in der Schulstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Gaildorf: Fahrzeug der Polizei beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Sonntag zwischen 10:55 Uhr und 17:35 Uhr einen in der Aalener Straße geparkten zivilen Mercedes der Polizei. Dazu zerkratzte der Täter die Beifahrertüre, sowie die Front des Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell