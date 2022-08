Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Kasse an Obststand aufgebrochen - Auto zerkratzt - Gegenverkehr gefährdet

Aalen (ots)

Winterbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Schorndorfer Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntagabend, den 14.08.2022 in der Bachstraße zugetragen hat. Eine bisher unbekannte Autofahrerin beschädigte gegen 20:20 Uhr beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um ein dunkles Cabriolet mit Backnanger Zulassung handeln. Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Kasse an Obststand aufgebrochen

Ein bisher unbekannter Dieb begab sich am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in der Schorndorfer Straße, brach die Kasse des dortigen Obst- und Gemüsestandes auf und entwendete das in der Kasse befindliche Bargeld. Beim Täter handelt es sich um einen etwa 35-jährigen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, er war zur Tatzeit mit einem blauen Mountainbike unterwegs. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Sonntagmorgen zwischen 8 Uhr und 9:15 Uhr wurde in der Brückenstraße ein Renault Kangoo von einem bisher unbekannten Täter im Bereich der kompletten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Vorfall am Sonntagabend kurz vor 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 1916 zwischen Schornbach und Birkenweißbuch. Ein 50-jähriger Renault-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Birkenweißbuch entlang und überholte trotz Überholverbot mindestens einen vor ihm fahrenden Pkw. Ein entgegenkommender Seat-Fahrer musste seinen Pkw stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Renault zu vermeiden. Der oder die Autofahrer, die vom Renault überholt wurden, werden dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

