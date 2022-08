Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang

Rems-Murr-Kreis: Brandalarm - 65-jährige Frau tot geborgen

Aalen (ots)

Kurz vor 14.30 Uhr wurde am Sonntagnachmittag Rauch aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mennostraße in Backnang-Sachsenweiler gemeldet. Durch einen Rauchmelder wurden Nachbarn auf den Rauch aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Nach der Türöffnung war die Ursache der Rauchentwicklung schnell gefunden. Ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf. Die 65-jährige Wohnungsinhaberin wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei verstarb die Frau vermutlich aufgrund einer Rauchgasintoxikation. Der Sachschaden in der Küche ist relativ gering - weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren nicht betroffen.

