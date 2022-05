Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich leicht (15.05.2022)

Konstanz (ots)

Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Sonntagvormittag, gegen 10.45 Uhr, die Straße "Steig" in Richtung Konstanzer Straße unterwegs gewesen und mit einem Damenfahrrad gestürzt. An der Einmündung zur Konstanzer Straße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Den Schaden am Fahrrad schätzte die Polizei auf eine Höhe von rund 150 Euro und am Audi auf ungefähr 600 Euro.

