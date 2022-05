Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall - 7.500 Euro Blechschaden (15.05.2022)

Konstanz (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, ist es auf der Wollmatinger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in einer Höhe von rund 7.500 Euro entstanden ist. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Kia Ceed die Wollmatinger Straße in Richtung Fürstenbergstraße. An der Einmündung zum Taborweg wollte der junge Mann nach rechts abbiegen. Da der 22-Jährige einen entgegenkommenden Radfahrer durchfahren lassen musste, bremste der Kia-Fahrer seinen Wagen bis zum Stillstand ab. Ein hinter dem Kia fahrender ebenfalls 22-jähriger Mitsubishi-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und prallte mit dem Kia zusammen. Keiner der Unfallbeteiligten zog sich durch den Unfall Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Lia auf eine Höhe von rund 2.500 Euro und am Mitsubishi auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell