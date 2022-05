Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Audi prallt gegen Opel

Rottweil (ots)

Eine Audi-Fahrerin ist am Montagmorgen an der Kreuzung Neufraer Straße und Tuttlinger Straße mit einer Opel-Fahrerin zusammengeprallt. Die 40-Jährige war mit ihrem Geländewagen von der Neufraer Straße in die Tuttlinger Straße abgebogen, als eine 64-Jährige in ihrem Opel auf der Tuttlinger Straße nach links zur Saline abbog. Als zu diesem Zeitpunkt gerade die Ampelanlage ausschaltete, kam es zum Unfall. Die Höhe der Schäden an den Autos ist noch nicht bekannt. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

