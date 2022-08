Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle durch Alkohol

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall nach Alkoholkonsum

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Skoda-Fahrer die L1066 von Gründelhardt kommend und kam kurz vor Ortsbeginn Markertshofen auf die Gegenfahrspur. Aufgrund einer entgegenkommenden 44-jährigen VW-Fahrerin versuchte er auf seine Fahrspur zurückzulenken und geriet dadurch ins Schleudern. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Skoda von der Straße abkam. Bei dem Skoda-Fahrer konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Gaildorf: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes die B19 von Gaildorf-Ottendorf kommend in Richtung Rosengarten-Westheim. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Stehen. Die durch einen Zeugen informierte Polizei konnte den Fahrer kurz vor Westheim antreffen, nachdem sich dieser unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle entfernt hatte. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro, am Bordstein ein Schaden von ca. 200 Euro. Der deutlich alkoholisierte Fahrer, welcher zudem keine gültige Fahrerlaubnis hat, wurde bei dem Unfall nicht verletzt, wurde jedoch zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

