POL-E: Essen: Randaliererin schlägt mit Hammer mehrere Seitenspiegel ein - aufmerksame Passanten verfolgen die Täterin und alarmieren die Polizei

Essen (ots) - In einem Brief von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an die Verhandlungsführer von Verdi, der der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Dienstagsausgaben) vorliegt, bekräftigt die NRW-Landesregierung, dass sie einen "Tarifvertrag Entlastung" für die Beschäftigten der sechs Unikliniken ...

mehr