POL-AA: Ostalbkreis- Rücksichtsloses Überholen-Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Rücksichtslos überholt

Am Samstag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 56-jähriger Ford-Fahrer die K3281, als er kurz nach Lautern in Fahrtrichtung Heubach in einer Linkskurve von einem schwarzen Fiat Punto überholt wurde. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Ford-Fahrer mittels Gefahrenbremsung bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zwischen dem Überholenden und einem entgegenkommenden Fahrzeug zu vermeiden.

Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi, vermutlich ein Audi A4 neueres Modell, beim Fahrzeugführenden um eine junge Frau handeln, welche gebeten wird, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Essingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die L1165 von Essingen kommend in Richtung Lauterburg. Kurz nach der Ölmühle kam er leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Hyundai. Hierbei wurde der Spiegel gegen die Fahrerscheibe geschlagen, welche zersplitterte und die 19-jährige Fahrerin leicht an der Hand verletzte. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Da der Unfallverursacher unerlaubt weiterfuhr, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 524 150 zu melden.

