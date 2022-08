Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd

Ostalbkreis: Reh springt vors Auto

Aalen (ots)

Gegen 00.40 Uhr fuhr am frühen Samstagmorgen ein 23-jähriger Pkw-Lenker die Kreisstraße 3268 von Kleindeinbach kommend bergab in Richtung Schwäbisch Gmünd. In der letzten scharfen Rechtskurve querte ein Reh die Fahrbahn, der 23-Jährige wich nach links aus, schanzte über eine Böschung und landete schließlich auf dem Dach seines VW Golf. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt, sein 65-jähriger Beifahrer schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der ältere Golf erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war ein Abschleppdienst und zur Bindung von auslaufenden Betriebsstoffen die Feuerwehr vor Ort. An der dortigen Leitplanke und einem Mast der Telekom entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Reh flüchtete unverletzt in den Wald.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell