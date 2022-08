Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fichtenau-Wildenstein

Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 19.30 Uhr wollte ein 25-jährige VW-Fahrer von der Waldstraße in die Crailsheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 18-jährigen Mercedes-Fahrer, der von der Crailsheimer Straße in die Waldstraße abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand - Sachschaden an der C-Klasse und am Caddy ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell