POL-AA: Essingen: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet

Aalen (ots) - Kernen im Remstal: Motorradfahrer bei Sturz verletzt Am Freitagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer die Fellbacher Straße in Rommelshausen in Richtung Fellbach. An einer dortigen Baustellenampel wollte er Abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Der 51-jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet Ein 86 Jahre alter ...

