POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Holzstapelbrand

Bopfingen: (ots) - Eine 75-jährige Fahrerin eines BMW X 3 fuhr am Freitag kurz vor 10 Uhr auf den Parkplatz des Einkaufszentrums "Ipftreff" in der Bopfinger Innenstadt, um dort zu parken. Infolge eines Bedienfehlers ihres Autos verursachte sie hierbei einen Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 16000 Euro entstand. Es ist zu vermuten, dass die Autofahrerin ...

