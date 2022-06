Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Vereinsheim in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz in Elsfleth und entwendeten Bargeld. Als möglicher Tatzeitraum kommt Montag, 13. Juni 2022, 10:15 Uhr, bis Dienstag, 14. Juni 2022, 17:00 Uhr, in Betracht.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Sportanlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter 04401/935-0 zu melden.

