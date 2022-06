POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Kind bei Verkehrsunfall in Ahlhorn verletzt

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Baucontainer von einem Firmengelände in der Annenheider Straße. Zum Abtransport wird vermutlich ein Lkw zum Einsatz gekommen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Zeit von Freitag, 10. Juni 2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 13. ...

mehr