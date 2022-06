POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Baucontainer von Firmengelände entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 14. Juni 2022, gegen 03:00 Uhr, kam es auf einem Deichsicherungsweg in der Flughafenstraße in Lemwerder zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 30-Jähriger und sein 33-jähriger Sozius, beide aus Bremen stammend, den ...

mehr