Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Vorster Straße Ecke Vossenbäumchen im Stadtteil Hardt hat am Freitag, 1. April, um 9.05 Uhr eine 69-Jährige schwere Verletzungen erlitten.

Die Frau war mit ihrem Fahrrad unterwegs. In Höhe einer Bäckerei fuhr sie laut Zeugenangaben damit über einen Parkplatz und hielt an der Straße an, um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie dort zu Fall. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis Rettungskräfte vor Ort waren. Auch ein Notarzt wurde hinzugezogen. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige in ein Krankenhaus.

Zeugen, die beobachtet haben, wie es zu dem Sturz kam, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell