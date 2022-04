POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht von Autofahrer

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch, 30. März, zwischen 11 Uhr und 17.10 Uhr in eine Wohnung an der Straße Am Hasenberg in Hockstein eingebrochen. Der oder die Täter schlugen zunächst mehrere Glasscheiben an der Rückseite des freistehenden Einfamilienhauses ein. Dort gelangten sie aber nicht ins Haus. Schließlich entfernten sie gewaltsam ein Fenstergitter und hebelten das dahinterliegende Fenster auf. Sie kletterten hindurch und durchwühlten im ganzen ...

mehr