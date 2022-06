POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Halbseitige Sperrung der B 212 im Bereich Stadland/Rodenkirchen nach Reifenplatzer

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 13. Juni 2022, gegen 14:15 Uhr, erlitten drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen leichte Verletzungen. Ein 70-jähriger Mann aus Celle befuhr mit seinem Pkw die Wildeshauser Straße in Richtung Neerstedt. In Höhe der Einmündung Stedinger Weg bremste er sein Fahrzeug ab, um rechts abzubiegen. Eine 20-jährige Wildeshauserin, ...

