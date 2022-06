POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt zwischen Pkw und Sattelzug +++ Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am vergangenen Wochenende in eine Werkstatt in der Oldenburger Straße in Wardenburg eingebrochen. In der Zeit von Freitag, 10. Juni 2022, 13:00 Uhr, bis Montag, 13. Juni 2022, 08:00 Uhr, gelangten sie über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten der Werkstatt und entwendeten eine geringe Menge ...

mehr