POL-KLE: Goch - Katalysator von Opel entwendet

Kleve (ots) - Am Montag (23. Mai 2022) gegen kurz vor 10:00 Uhr befand sich der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Königsallee im Schlafzimmer, als es mehrfach an der Haustür klingelte. Der 24-Jährige wollte jedoch schlafen, öffnete die Tür also nicht. Kurz darauf hörte er verdächtige Geräusche aus dem Garten kommend. Als er nachschaute, kam ihm im Haus ein unbekannter Mann entgegen, der noch "Abflug" rief ...

mehr