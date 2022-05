Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Täter trifft auf Bewohner

Kleve (ots)

Am Montag (23. Mai 2022) gegen kurz vor 10:00 Uhr befand sich der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Königsallee im Schlafzimmer, als es mehrfach an der Haustür klingelte. Der 24-Jährige wollte jedoch schlafen, öffnete die Tür also nicht. Kurz darauf hörte er verdächtige Geräusche aus dem Garten kommend. Als er nachschaute, kam ihm im Haus ein unbekannter Mann entgegen, der noch "Abflug" rief und dann aus dem Haus und über die Einfahrt flüchtete. Die Person wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 bis 180cm groß, mit dunklen, kurzen Haaren. Mit seinem Ruf wollte der Unbekannte sicher einen oder mehrere Mittäter warnen, diese nahm der Zeuge aber nicht wahr. Offensichtlich hatten die Unbekannten die Terrassentür aufgehebelt, entwendet wurde nichts. Hinweise zu weiteren verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

