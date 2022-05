Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kraftstoffdiebstahl von einer Baustelle

Schleich (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.05.2022, 15:30 Uhr bis Montag, 16.05.2022, 07:10 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf eine Baustelle in Schleich, in der Nähe des Elektrizitätswerks. Dort wurden die Tankdeckel von zwei Baustellenfahrzeugen (LKW und Bagger) geöffnet, um an den Diesel zu gelangen. Der Kraftstoff wurde abgesaugt und entwendet. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Zeugenhinweise, die Rückschlüsse zum Tatablauf oder zu den Tätern geben, werden an die Polizeiinspektion Schweich erbeten.

