POL-PDTR: Diebstahl von drei Blumenkübeln

Trier (ots) - Am Samstag, dem 14.05.2022, kam es im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 23:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule in der Klosterstraße in Saarburg. Die Spurenlage an dem beschädigten PKW deutet darauf hin, dass das unfallverursachende Fahrzeug mit einer weißen Lackierung versehen war. Dieses touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das geschädigte Fahrzeug am linken Heckbereich. Insgesamt entstand ein Sachschaden ...

