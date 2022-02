Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Bei Verkehrsunfall Gebäudefassade beschädigt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in den Innenstadtquadraten wurde die Fassade eines Geschäftshauses beschädigt. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer stieß gegen 9.45 Uhr bei Rangieren in der Fußgängerzone Planken gegen die Fassade eines Geschäftshauses im Quadrat P 5. Hierdurch wurde eine Steintafel der Fassadenverkleidung beschädigt und drohte herabzufallen. Die Örtlichkeit wurde durch Polizeibeamte abgesichert und abgesperrt. Durch einen technischen Zug der Berufsfeuerwehr Mannheim konnten die Reste der losen Steinplatte entfernt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern. Zu Schaden kam niemand.

