Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Aufmerksamer Bürger vereitelt Diebstahl von Zweirädern

Mannheim (ots)

Am Dienstag gegen 1:00 Uhr kam einem aufmerksamen Bürger in der Langen Rötterstraße eine 28-Jährige Frau entgegen, die ein Kleinkraftrad schob und dieses beim Anblick des 35-Jährigen unvermittelt an einem Fahrradständer vor einem Anwesen abstellte. Dem 35-Jährigen kam das Verhalten der jungen Frau äußerst merkwürdig vor. Sofort verständigte er die Polizei. Eine Streifenbesatzung stellte die Frau im Rahmen der Fahndung im Bereich der Langen Rötterstraße fest. Beim Antreffen führte sie nun ein Herrenfahrrad mit sich. Es stellte sich heraus, dass die 28-Jährige sowohl das motorisierte Zweirad, als auch das Herrenfahrrad zuvor entwendet hatte. Die Beamten nahmen die augenscheinlich alkoholisierte Frau vorläufig fest und verbrachten sie zum Polizeirevier. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die 28-Jährige entlassen. Sie sieht nun einer Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls entgegen. Der Roller der Marke Peugeot wurde seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben. Das schwarze Herrenfahrrad wurde bis zur Ermittlung des Besitzers sichergestellt.

