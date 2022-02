Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Farbschmierereien auf Radweg - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Montagvormittag verunreinigte ein oder mehrere unbekannte Personen den Radweg in unmittelbarer Nähe des Gebäudes der Jugendverkehrsschule in der Oskar-von-Miller-Straße. Der/ Die Unbekannte/Unbekannten hatten ein pinkfarbenes Hakenkreuz von ca. 40 cm Durchmesser auf den Radweg gesprayt. Des Weiteren wurde die Zahl "305" mit einer darüber befindlichen Krone aufgesprüht. Ca. 100 m weiter, unterhalb der Brücke, die von der Boveristraße zur Hafenbahnstraße führt, befand sich ein weiteres, abbildgleiches Hakenkreuz am Brückenpfeiler. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Abteilung Staatsschutz, hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beseitigung der Schmierereien wurde veranlasst. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621-174 4444 in Verbindung zu setzen.

