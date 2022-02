Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug im Gegenverkehr übersehen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 78-jährige Frau war am Sonntagvormittag gegen 9 Uhr im Begriff von der Brühler Landstraße in Richtung L599 abzubiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Audi. Der 42-jährige Audi-Fahrer versuchte noch durch eine Ausweichbewegung einen Unfall zu verhindern, was allerdings nicht mehr gelang. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel der 78-Jährigen auf den Mercedes einer 38-jährigen Frau, welche gerade von der L599 kommend auf die Brühler Landstraße auffuhr, gestoßen. Die Mitfahrer im Audi blieben unverletzt. Der Audi-Fahrer selbst, sowie die Opel-Fahrerin, wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell