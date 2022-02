Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Am Montagabend kurz vor 21 Uhr missachtete eine 27-jährige Suzuki Fahrerin die Vorfahrt eines 38-jährigen VW-Fahrers an der Kreuzung Schützenstraße/Markstraße. Als die Unfallverursacherin den VW-Fahrer im Kreuzungsbereich erkannte, leitete sie noch eine Vollbremsung ein. Das Bremsmanöver konnte einen Unfall trotzdem nicht mehr verhindern. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der VW in einen angrenzenden Garten und beschädigte dort eine Hecke und einen Gartenzaun. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

