Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Drei Fahrzeuge beschädigt, eine Person leicht verletzt, Sachschaden von 5.000 Euro

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Peugeot Transporter in der Bismarckstraße auf den Opel einer 22-jährigen Frau auf. Die Opel-Fahrerin hatte zuvor ihre Fahrt verlangsamt, um hinter einem Mercedes, welcher an der Ampelkreuzung zu L13 stand, anzuhalten. Durch den Aufprall schob der Peugeot den Opel auf den Mercedes. Die 52-Jährige im Mercedes und der 32-jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. Die Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell