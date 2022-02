Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Geeste (ots)

Am Montag kam es auf der Königsstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bog gegen 21.10 Uhr von der Teglinger Straße nach links auf die Königsstraße ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 21-Jähriger war zeitgleich auf der Königsstraße in Richtung Osterbrock unterwegs und musste mit seinem grauen Opel Astra nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern. Dabei kollidierte er mit einer Straßenlaterne. Der 21-jährige Fahrer, sowie sein 20-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell