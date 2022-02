Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer kommt aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr

Leimen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B 3 zwischen Heidelberg und Wiesloch zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 55-Jähriger VW-Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem BMW. Die 37-Jährige BMW-Fahrerin hatte zuvor noch versucht, nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen. In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige BMW-Fahrerin und ihren 12-jährigen Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An beiden Pkws entstand hoher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

