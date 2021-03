Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schuppenbrand in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. März 2021, geriet gegen 20:25 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in der Königsberger Straße in Brand.

Das Feuer, das sich unter anderem in der Zwischedecke des Schuppens ausgebreitet hatte, wurde durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen gelöscht.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell