BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Ausweismissbrauch im Fernzug fest

Bad Krozingen (ots)

21-Jähriger legt Ausweis eines 41-Jährigen zur Kontrolle vor. Die Bundespolizei lässt sich nicht täuschen und beendet den Schwindel. Der Mann muss sich nun wegen Ausweismissbrauch verantworten.

Am späten Samstagabend (16.04.2022) wurde ein 21-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger durch eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus deutscher Bundespolizei und Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, im Fernzug auf Höhe Bad Krozingen, kontrolliert. Laut der Eintragung im vorgelegten Reisepass war der Kontrollierte 41 Jahre alt, was die Streife dazu bewegte bei dem erheblich jünger aussehenden Mann noch genauer hinzuschauen. Dabei stellte sich heraus, dass die kontrollierte Person nicht mit dem Lichtbild der Person im vorgelegten Dokument übereinstimmte. Im Badischen Bahnhof war die Fahrt für den Mann vorerst beendet. Zur Feststellung der Identität wurde er zum dortigen Bundespolizeirevier verbracht und seine Fingerabdrücke überprüft. Dabei stelle sich heraus, dass er in Deutschland kein Unbekannter ist. Er wurde von einer Ausländerbehörde zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Durch die Bundespolizei wurde wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren ein Strafverfahren eingeleitet. Das zu Unrecht vorgelegte Dokument wurde sichergestellt und der 21-Jährige aufgefordert, sich bei seiner zuständigen Ausländerbehörde zu melden.

