POL-WAF: Oelde. Pedelecfahrerin leicht verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 4.5.2022, 9.00 Uhr stürzte eine Pedelecfahrerin an der Kreuzung Warendorfer Straße/Nordring in Oelde, weil sie einem Auto auswich. Die 45-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt und wollte die Kreuzung bei Grünlicht queren. In diesem Moment bog eine unbekannte Person mit einem schwarzen BMW von der Warendorfer Straße nach rechts auf die Straße Nordring ab. Die Oelderin bremste, um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen und stürzte daraufhin. Die Fahrerin oder der Fahrer des BMWs fuhr weiter, ohne sich um die Leitverletzte zu kümmern. Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Wer kann Angaben zu dem beteiligten Fahrer und dem schwarzen BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

