Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Raubüberfall auf Verbrauchermarkt - Polizei sucht Zeugen - Korrektur der Tatzeit der Pressemeldung vom 30.04.2022, 01:23

Warendorf (ots)

Korrektur: Der Raubüberfall ereignete sich am Freitag, 29. April, 20:58 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. In der ursprünglichen Meldung, war Freitag, 20.4.2022 angegeben.

Am Freitag, 29.04.2022, betraten gegen 20.58 Uhr drei männliche Personen einen Verbrauchermarkt an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines sog. Elektroschockers forderten sie von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten dann mit Beute in zur Zeit unbekannter Höhe fußläufig in Richtung Parkplatz. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 1,60 m bis 1,70 m groß, südländischer Typus. Ein Täter trug eine weiße Sturmhaube mit wahrscheinlich Totenkopf-Muster, alle drei trugen schwarze Jogginghosen. Ein Täter trug einen lilafarbenen Hoodie, die anderen Beiden schwarze Hoodies mit weißem Aufdruck. Bei Tatausführung trugen alle drei schwarze Gummiarbeitshandschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, unter der Telefonnr.: 02522-915-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell