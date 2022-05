Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto fährt in Bushaltestellenhäuschen

Warendorf (ots)

Die Autofahrt eines 56-jährigen Mannes hat am Mittwoch (04.05.2022, 08.50 Uhr) in einem Bushaltestellenhäuschen in Warendorf geendet.

Der Warendorfer fuhr in seinem Pkw auf der L 547 aus Richtung Hoetmar kommend Richtung Freckenhorst. Aus noch unklarer Ursache kam der 56-Jährige nach rechts von der Straße ab und fuhr in ein Bushaltestellenhäuschen am rechten Straßenrand.

Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Da das Häuschen durch den Zusammenstoß einsturzgefährdet ist, wurde die Stadt Warendorf mit eingebunden und die Bushaltestelle vorerst durch Absperrband gesichert.

