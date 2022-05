POL-WAF: Ennigerloh. Von der Straße abgekommen. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 04.05.2022, 10.17 Uhr

Warendorf (ots) - Er ist in Ennigerloh unter dem Einfluss von Alkohol von der Straße abgekommen - aus diesem Grund wurde ein 25-jähriger Autofahrer am Dienstag (03.05.2022, 23.45 Uhr) in ein Krankenhaus gebracht. Der Homburger fuhr auf der Westkirchener Straße Richtung Innenstadt in Ennigerloh. Aus noch unklarer Ursache, kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer ...

