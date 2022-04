POL-NB: Kegelrobbe in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Samstag 09. April 2022, gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei Stralsund darüber informiert, dass sich eine Robbe vermutlich vom Stralsunder Frankenhafen aus auf Wanderschaft in Richtung Stadtgebiet begeben hat. Die geschwächte junge Kegelrobbe wurde dann durch die Beamten in Nähe der alten Flugzeugwerft auf der Fahrbahn festgestellt. In Abstimmung mit dem Veterinäramt wurde das ziemlich neugierige ...

mehr