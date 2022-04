Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Loitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots)

Am 09.04.2022, 05:10 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem VW Passat in Loitz die Drosedower Straße in Richtung Innenstadt. Nach dem Durchfahren einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Ein 18-jähriger, männlicher Beifahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte von der Unfallstelle, konnte später bekannt gemacht und alkoholisiert mit einem Atemalkoholwert von 1,24 Promille angetroffen werden. Eine Blutentnahme erfolgte daraufhin im Klinikum. Der 19-jährige Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell