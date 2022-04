Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ein Leichtverletzter und Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wolgast (LK VG)

Wolgast (LK VR) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.04.2022, gegen 05:00 Uhr kam es in der Wolgaster Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford befuhr die Chausseestraße in Richtung Insel Usedom. Kurz hinter der Kreuzung am "Platz der Jugend" kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausfassade der dortigen "Ernsting´s family" - Filiale. Nach eigenen Angaben war er eingeschlafen und hatte so die Gewalt über sein Fahrzeug verloren, blieb aber unverletzt . Ein im Pkw befindlicher 27-jähriger Beifahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Er musste vor Ort durch Sanitäter des Rettungsdienstes behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 EUR. Der nicht fahrbereite Pkw Ford wurde abgeschleppt. Nach zwei Stunden konnte die Unfallstelle beräumt werden. Der nachfolgende Verkehr wurde durch den Einsatz allerdings nicht beeinträchtigt. Bei den beiden Insassen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige. Die weiteren Ermittlungen führt nun die zuständige Kriminalpolizei in Wolgast.

