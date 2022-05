Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Kfz und knapp 18.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstag (03.05.2022, 10.10 Uhr) in Ahlen.

Ein 32-jähriger Ahlener war mit seinem Pkw auf der Straße Am Stockpiper aus Richtung Beckum kommend in Richtung Emanuel-von-Ketteler-Straße unterwegs. An der Kreuzung Emanuel-von-Ketteler-Straße/Am Stockpiper stieß er gegen den Kleintransporter eines 32-jährigen Mannes aus Hamm, der auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Feldstraße fuhr. Der Kleintransporter geriet durch den Anstoß in den Gegenverkehr und stieß hier gegen einen entgegenkommenden Sattelzug, der von einem 45-jährigen Mann aus Georgsmarienhütte gefahren wurde.

Die beiden 32-jährigen Männer wurden mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell