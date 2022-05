Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Montag, 2.5.2022, 21.25 Uhr auf der Oststraße in Sendenhorst ereignete, wurde ein Pedelecfahrer schwer verletzt. Der 53-Jährige kam aus der Straße Südgraben und querte mit seinem Pedelec die Oststraße, als er von dem Pkw eines 19-jährigen Sendenhorsters erfasst wurde. Dieser befuhr die Oststraße in Richtung Lorenbeckstraße. Rettungskräfte brachten den verletzten Sendenhorster zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da der 53-Jährige alkoholisiert war, ordneten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell