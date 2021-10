Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Bank randaliert

Weimar (ots)

Unbekannte begaben sich in den frühen Freitagmorgenstunden in eine Bankfiliale im Weimarer Atrium. Hier warfen sie Dokumente umher und beschädigten eine Werbetafel sowie einen Sessel. Als sich ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens näherte, flüchten die Täter. Trotz informierter Polizei und sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gestellt werden. Die verursachte Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen nach den Tätern dauern an.

