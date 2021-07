Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: 1. Folgemeldung: Weitere Kräfte lösen Recklinghäuser Einsatzkräfte ab - Hilfeleistungen in Bochum und Wuppertal dauern an

Recklinghausen (ots)

Aktuell löst die Feuerwehr Recklinghausen ihre Kräfte ab, die sich seit circa 00.00 Uhr in Bochum im Einsatz befinden. Diese unterstützen die Feuerwehr Bochum bei der Bewältigung der Hochwasserlage. Die Unterstützung der dortigen Kräfte dauert aktuell weiter an.

Die Kräfte des Löschzug Suderwich werden aktuell durch Kräfte der Löschzüge Altstadt und Speckhorn ausgetauscht.

Des Weiteren sind weiterhin Kräfte des Löschzug Hochlar im Rahmen der Feuerwehr-Bereitschaft des Kreises Recklinghausen in Wuppertal im Einsatz. In Wuppertal ist durch den Starkregen die Wupper über die Ufer getreten und überflutet zahlreiche Straßen. Auch die Wupper-Talsperre ist nach Angaben der Stadt Wuppertal in der Nacht übergelaufen.

Wir verwiesen ergänzend auf die Pressemeldung des Kreises Recklinghausen. Diese finden Sie unter http://www.presse-service.de/data.aspx/static/1076558.html .

Der Grundschutz der Stadt Recklinghausen ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Hierzu werden Einsatzkräfte weiterhin vorgehalten.

