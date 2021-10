Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger übersehen

Weimar (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weimar Schöndorf übersah am Donnerstagnachmittag die Fahrerin eines BMW einen Fußgänger. Dieser lief hinter dem ausparkenden Wagen der 58-Jährigen entlang, als es zum leichten Zusammenstoß zwischen ihm und dem Fahrzeug kam. Der Weimarer erlitt leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus versorgt wurden.

